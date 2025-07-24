Динара Бактыбаева поразила фанатов невероятными фото с лотосами

Отечественная актриса Динара Бактыбаева, звезда фильмов "Черный, черный человек", "Кудалар", показала в Instagram фотографии, которые вдохновили ее подписчиков, передает NUR.KZ.

Динара разместила фото, снятые на фоне невероятного пейзажа - цветущих лотосов. Актриса была в белом летнем платье и шляпке.

"Лотос — это результат взаимодействия созидательных сил Солнца и лунных сил воды, это Космос, поднявшийся из водного хаоса, подобно Солнцу, взошедшему в начале времен, "мир развивающейся жизни в вихре перерождений", - процитировала актриса слова Джозефа Кэмпбелла.

Поклонники творчества Динары оценили ее снимки и воздушный образ актрисы.

"Ради такой красоты нужно съездить, но несомненно главный цветок - это вы, Динара", "Великолепно", "Вы сами как лотос", "Прекрасная", "Атырауская область, Курмангазинский район", - написали в соцсети.

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