Динара Бактыбаева поразила фанатов невероятными фото с лотосами
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Отечественная актриса Динара Бактыбаева, звезда фильмов "Черный, черный человек", "Кудалар", показала в Instagram фотографии, которые вдохновили ее подписчиков, передает NUR.KZ.
Динара разместила фото, снятые на фоне невероятного пейзажа - цветущих лотосов. Актриса была в белом летнем платье и шляпке.
"Лотос — это результат взаимодействия созидательных сил Солнца и лунных сил воды, это Космос, поднявшийся из водного хаоса, подобно Солнцу, взошедшему в начале времен, "мир развивающейся жизни в вихре перерождений", - процитировала актриса слова Джозефа Кэмпбелла.
Поклонники творчества Динары оценили ее снимки и воздушный образ актрисы.
"Ради такой красоты нужно съездить, но несомненно главный цветок - это вы, Динара", "Великолепно", "Вы сами как лотос", "Прекрасная", "Атырауская область, Курмангазинский район", - написали в соцсети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2268570-dinara-baktybaeva-porazila-fanatov-neveroyatnymi-foto-s-lotosami/
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