"Онемел от красоты": Сидни Суини устроила жаркую фотосессию для рекламы джинсов
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Компания по продаже одежды и аксессуаров American Eagle представила коллаборацию с актрисой Сидни Суини - звезда "Эйфории" стала лицом новой рекламной кампании, передает NUR.KZ.
Жаркими кадрами с Сидни Суини American Eagle поделились в своем профиле в Instagram.
На одном из фото 27-летняя актриса примерила лимитированную джинсовую куртку без топа или бюстгальтера, и сочетала ее с расклешенными джинсами.
Также Сидни продемонстрировала голую спину, снимая джинсовую рубашку.
"Онемел от красоты", "Это классно и модно", "Отличный вкус", "Ангельская красота", "Как же я обожаю красотку Сидни", "О да, такое нам нравится", - писали фанаты под фотографиями.
По данным сайта IMDb, Сидни Суини родилась 12 сентября 1997 года. Ранее Суини снималась в качестве приглашенной звезды в таких сериалах, как "Милые обманщицы", "Мыслить как преступник", "Анатомия страсти", "90210" и других.
Но, как мы отмечали ранее, наибольшую известность Суини получила после исполнения роли Кэсси Говард в сериале "Эйфория" от НВО. Сериал, сделавший ее популярной вышел на экраны в 2019 году.
За роль в сериале "Эйфория" она была номинирована на премию "Эмми", однако в 2021 году получила эту награду за работу над другим проектом - сериал "Белый лотос".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2268519-onemel-ot-krasoty-sidni-suini-ustroila-zharkuyu-fotosessiyu-dlya-reklamy-dzhinsov/
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