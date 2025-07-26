"Онемел от красоты": Сидни Суини устроила жаркую фотосессию для рекламы джинсов

Компания по продаже одежды и аксессуаров American Eagle представила коллаборацию с актрисой Сидни Суини - звезда "Эйфории" стала лицом новой рекламной кампании, передает NUR.KZ.

Жаркими кадрами с Сидни Суини American Eagle поделились в своем профиле в Instagram.

Сидни Суини. Фото: instagram.com/americaneagle

На одном из фото 27-летняя актриса примерила лимитированную джинсовую куртку без топа или бюстгальтера, и сочетала ее с расклешенными джинсами.

Также Сидни продемонстрировала голую спину, снимая джинсовую рубашку.

"Онемел от красоты", "Это классно и модно", "Отличный вкус", "Ангельская красота", "Как же я обожаю красотку Сидни", "О да, такое нам нравится", - писали фанаты под фотографиями.

По данным сайта IMDb, Сидни Суини родилась 12 сентября 1997 года. Ранее Суини снималась в качестве приглашенной звезды в таких сериалах, как "Милые обманщицы", "Мыслить как преступник", "Анатомия страсти", "90210" и других.

Но, как мы отмечали ранее, наибольшую известность Суини получила после исполнения роли Кэсси Говард в сериале "Эйфория" от НВО. Сериал, сделавший ее популярной вышел на экраны в 2019 году.

За роль в сериале "Эйфория" она была номинирована на премию "Эмми", однако в 2021 году получила эту награду за работу над другим проектом - сериал "Белый лотос".

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