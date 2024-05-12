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"Похожа на Билли Айлиш": звезда "Эйфории" Сидни Суини перекрасилась в брюнетку

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Сидни Суини
Сидни Суини. Фото: instagram.com/sydney_sweeney

Восходящая звезда Голливуда Сидни Суини удивила поклонников необычным образом на Met Gala - одна из главных блондинок современного кино перекрасилась в брюнетку, передает NUR.KZ.

26-летняя красавица сменила свои фирменные светлые локоны на черный боб - в таком видео она появилась на вечеринке. Кадры были опубликованы в профиле Сидни в Instagram.

В этом году звезда предстала в образе готической принцессы - она надела голубое бальное платье от Miu Miu, украшенное цветами, и дополнила образ драматичными черными перчатками.

"Похожа на Билли Айлиш больше, чем сама Билли Айлиш", "Белоснежка?", "Выглядит такой счастливой", "Самая красивая на мероприятии", "Диснеевская принцесса", - писали фанаты артистки.

По данным IMDb, Сидни Суини родилась 12 сентября 1997 года в штате Вашингтон.

Наибольшую известность Суини получила после исполнения роли Кэсси Говард в сериале "Эйфория" от НВО. Сериал, сделавший ее популярной вышел на экраны в 2019 году, однако впервые Сидни появилась на экранах в 2009 – она сыграла в эпизодах "Зомби массового поражения" и популярного сериала "Герои".

За роль в сериале "Эйфория" была номинирована на премию "Эмми", однако в 2021 году получила эту награду за работу над другим проектом – в сериале "Белый лотос".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2098031-pohozha-na-billi-aylish-zvezda-eyforii-sidni-suini-perekrasilas-v-bryunetku/

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