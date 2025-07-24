"Куколка": улетевшая в США Алена Водонаева покрасовалась в розовом аутфите

Российская телеведущая, экс-участница "Дома-2" Алена Водонаева поделилась в Instagram результатом новой фотосессии - теледива примерила нежный аутфит, передает NUR.KZ.

"Солнечный день в Беверли-Хиллз", - отметила Алена под своими фото.

На снимках телеведущая запечатлелась в нежно-розовом ансамбле - рубашке и юбке-шортах. Наряд подчеркнул ее длинные ноги, а волнистые волосы и очки в забавной оправе в форме сердец придали образу невероятной летней легкости.

"Ну ты куколка!", "Обожаю", "Срочно выпустить серию кукол", "Типичная американка", "Вы правда очень похожи на этих фото на Barbie", "Нежнятина", "Какие классные кадры", "Как всегда, классная, яркая, сексуальная", "Алена, ты как дорогое вино, с годами все вкуснее и красивее", - отметили в соцсети.

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