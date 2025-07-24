Из брюнетки в блондинку: кардинальное преображение Серябкиной вызвало споры в Сети
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40-летняя экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина удивила поклонников в соцсети преображением - певица из роковой брюнетки превратилась в блондинку, передает NUR.KZ.
Новыми фото с VK Fest Ольга Серябкина поделилась в своем блоге в Instagram. Для выхода в свет певица выбрала сияющее мини-платье нюдового цвета с меховой накидкой, босоножки на тонком каблучке.
Другой ее наряд был не менее привлекательным - нежное платье молочного цвета прекрасно подчеркнуло ее фигуру. Но больше всего поклонников артистки привлекли не ее аутфиты, а новый цвет волос - Серябкина стала блондинкой.
Комментаторы в соцсети высказались по этому поводу.
"Скажите, ведь ей так больше идет", "Что-то на кардашьяновском получилось и довольно неплохо", "Нет, темный цвет ей лучше, она ярче", "Верните нам черный цвет", "Вам очень идет", "Темный лучше", "В парике?", "Блонд идет", - разделились во мнениях фанаты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2268333-iz-bryunetki-v-blondinku-kardinalnoe-preobrazhenie-seryabkinoy-vyzvalo-spory-v-seti/
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