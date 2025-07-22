"Русалочка": актриса из Актау поразила фигурой в бикини

42-летняя российская актриса Наталья Рудова, звезда сериала "Универ", показала в Instagram видео с отдыха и похвасталась своей стройной фигурой, передает NUR.KZ.

Наталья показала, как плавает в море. На ней ярко-красное бикини. Она записала видео под ставшую вирусной в Сети забавную озвучку - Прохор Шаляпин говорит, что он создан не для работы, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.

"Когда понял эту жизнь", - написала Рудова.

Подписчики тут же сравнили актрису, которая одно время с семьей жила в Актау, с милым сказочным персонажем, чья стихия - это вода.

"Русалочка", "Это в Испании?", "Точно сказано", "Хорошего отдыха", "Моя девочка", "Такая горячая", - отметили под видео комментаторы в соцсети.

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