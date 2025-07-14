"Икона": Белла Хадид снялась в крошечном бикини и восхитила фанатов фигурой
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Супермодель Белла Хадид порадовала своих поклонников серией новых фото в Instagram - манекенщица снялась в откровенном бикини, передает NUR.KZ.
28-летняя модель опубликовала снимки в белом бикини с красными деталями и ковбойской шляпе. Фигура Беллы привела в восторг ее фанатов.
Всего за сутки публикация набрала больше 1 млн отметок "Нравится" и свыше 1600 комментариев, большинство из которых - комплименты красоте Хадид.
"Как можно быть такой идеальной", "Наша королева", "фигура - просто вау", "Икона", "Ты безупречна", - пишут подписчики девушки.
Как пишет Lenta.ru, Изабелла Хайрия Хадид — американская супермодель палестино-голландского происхождения, амбассадор и лицо люксовых модных домов Dior и Bulgari, одна из самых популярных и высокооплачиваемых моделей мира.
Белла Хадид родилась 9 октября 1996 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в семье уроженки Нидерландов, Иоланды ван ден Херик, телеведущей и бывшей модели, и американского мультимиллионера палестинского происхождения Мохамеда Хадида.
"Мой отец был беженцем, когда впервые приехал в Америку. Он всегда был очень религиозным и молился с нами. Я горжусь тем, что я мусульманка", – рассказывала модель.
Осенью 2014 года Белла переехала в Нью-Йорк, поступила в школу дизайна и занялась фотографией. Она работала моделью, ее карьера так стремительно набирала обороты, что оставляла все меньше времени на увлечение фотографией.
В том же году она подписала контракт с модельным агентством IMG Models, с которым уже сотрудничала ее сестра Джиджи.
В 2016 году Белла уже принимала участие в показах модного дома Chanel вместе с сестрой Джиджи и Кендалл Дженнер, стала лицом брендов Calvin Klein, Moschino, DKNY, Nike.
Кроме того, она победила в номинации "Модель года" на First Annual Fashion Los Angeles Awards и была признана моделью 2016 года по версии более 250 экспертов моды на влиятельном портале Models.com и вошла в список 50 лучших моделей мира.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2264850-ikona-bella-hadid-snyalas-v-kroshechnom-bikini-i-voshitila-fanatov-figuroy/
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