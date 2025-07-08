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    Шоубиз

      60-летняя Моника Беллуччи снялась в облегающем наряде

      Опубликовано:

      Моника Беллуччи
      Моника Беллуччи. Фото: Marilla Sicilia/Mondadori Portfolio via Getty Images

      Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи в откровенном образе снялась для французского журнала Madame Figaro, передает NUR.KZ.

      Публикация появилась в Instagram-аккаунте актрисы. На фото в галерее поста 60-летняя знаменитость позировала в кожаном кресле, сидя с раздвинутыми в стороны ногами.

      Для снимка Моника надела черный облегающий комбинезон, остроносые туфли и коричневый плащ, дополнив образ массивным ожерельем с зеленым камнем.

      В комментариях подписчики восхищаются внешностью модели, оставляя эмодзи сердечек и огоньков.

      Согласно информации на сайте IMDb, Моника Анна Мария Беллуччи родилась 30 сентября 1964 года в деревне Читта ди Кастелло в Италии. Была единственным ребенком в семье Паскуале Беллуччи и Брунеллы Бриганти.

      Изначально Моника планировала стать юристом, однако во время учебы в университете она начала подрабатывать моделью.

      В 1988 году переехала в Милан, где присоединилась к агентству Elite Model Management. Дебютировала на телевидении в 1990 году, а в американском кино - в фильме Брэма Стокера "Дракула" (1992).

      Известность ей принесла роль во французском триллере "Квартира" в 1996 году.

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