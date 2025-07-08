60-летняя Моника Беллуччи снялась в облегающем наряде
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Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи в откровенном образе снялась для французского журнала Madame Figaro, передает NUR.KZ.
Публикация появилась в Instagram-аккаунте актрисы. На фото в галерее поста 60-летняя знаменитость позировала в кожаном кресле, сидя с раздвинутыми в стороны ногами.
Для снимка Моника надела черный облегающий комбинезон, остроносые туфли и коричневый плащ, дополнив образ массивным ожерельем с зеленым камнем.
В комментариях подписчики восхищаются внешностью модели, оставляя эмодзи сердечек и огоньков.
Согласно информации на сайте IMDb, Моника Анна Мария Беллуччи родилась 30 сентября 1964 года в деревне Читта ди Кастелло в Италии. Была единственным ребенком в семье Паскуале Беллуччи и Брунеллы Бриганти.
Изначально Моника планировала стать юристом, однако во время учебы в университете она начала подрабатывать моделью.
В 1988 году переехала в Милан, где присоединилась к агентству Elite Model Management. Дебютировала на телевидении в 1990 году, а в американском кино - в фильме Брэма Стокера "Дракула" (1992).
Известность ей принесла роль во французском триллере "Квартира" в 1996 году.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2263305-60-letnyaya-monika-belluchchi-snyalas-v-oblegayushchem-naryade-razdvinuv-nogi-dlya-foto/
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