Бывшая жена Венсана Касселя восхитила фанатов снимками топлес

Бывшая жена французского актера Венсана Касселя, модель Тина Кунаки привела фанатов в восторг фотографиями топлес. Снимки появились на ее Instagram-странице, передает NUR.KZ.

27-летняя манекенщица поделилась снимками с пляжа и ресторана. На одном снимке девушка предстала топлес, прикрыв грудь рукой.

Тина Кунаки. Фото: instagram.com/tinakunakey

Подписчики модели, а их у нее больше 1,3 млн, по достоинству оценили фигуру и внешность Тины.

"У меня нет слов. Самая красивая девушка на свете", "Ты поистине великолепна", "Эта фигура, эти волосы - все прекрасно", - пишут комментаторы.

За сутки публикацию лайкнуло более 36 тыс. человек.

Отметим, по информации на сайте IMDb, Тина Кунаки родилась 5 апреля 1997 года в регионе Тулуза во Франции в семье Робина и Нади Кунаки. Ее отец - тоголезского происхождения из Марокко, а мать из Сицилии.

Детство девушка провела в Биаррице, который находится на Баскском побережье. У нее есть сестра и брат.

Карьеру модели Тина начала в раннем возрасте. Агенты заметили ее на пляже и предложили устроить фотосессию с ее участием.

Настоящую известность модели принес скандальный роман с бывшим мужем Моники Беллуччи Венсаном Касселем.

Пара объявила об отношениях в 2016, а в 2018 году они поженились. Тогда Тине был 21 год, а ее избраннику - 52 года.

Тина Кунаки и Венсан Кассель держатся за руки на Каннском кинофестивале: Flickr / Make Up And Vibes

В 2019 году Тина впервые стала мамой - у пары родилась дочь Амазони.

Венсан Кассель и Тина Кунаки: Gettty Images/ Jacopo Raule / Contributor

А в 2023 году Кассель и Кунаки объявили о расставании.

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