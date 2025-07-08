Бывшая жена Венсана Касселя восхитила фанатов снимками топлес

jitsu gif branding logo appbranding logo app
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Шоубиз

      Бывшая жена Венсана Касселя восхитила фанатов снимками топлес

      Опубликовано:

      Тина Кунаки
      Тина Кунаки. Фото: instagram.com/tinakunakey

      Бывшая жена французского актера Венсана Касселя, модель Тина Кунаки привела фанатов в восторг фотографиями топлес. Снимки появились на ее Instagram-странице, передает NUR.KZ.

      27-летняя манекенщица поделилась снимками с пляжа и ресторана. На одном снимке девушка предстала топлес, прикрыв грудь рукой.

      Тина Кунаки
      Тина Кунаки. Фото: instagram.com/tinakunakey

      Подписчики модели, а их у нее больше 1,3 млн, по достоинству оценили фигуру и внешность Тины.

      "У меня нет слов. Самая красивая девушка на свете", "Ты поистине великолепна", "Эта фигура, эти волосы - все прекрасно", - пишут комментаторы.

      За сутки публикацию лайкнуло более 36 тыс. человек.

      Отметим, по информации на сайте IMDb, Тина Кунаки родилась 5 апреля 1997 года в регионе Тулуза во Франции в семье Робина и Нади Кунаки. Ее отец - тоголезского происхождения из Марокко, а мать из Сицилии.

      Детство девушка провела в Биаррице, который находится на Баскском побережье. У нее есть сестра и брат.

      Карьеру модели Тина начала в раннем возрасте. Агенты заметили ее на пляже и предложили устроить фотосессию с ее участием.

      Настоящую известность модели принес скандальный роман с бывшим мужем Моники Беллуччи Венсаном Касселем.

      Пара объявила об отношениях в 2016, а в 2018 году они поженились. Тогда Тине был 21 год, а ее избраннику - 52 года.

      Тина Кунаки и Венсан Кассель на Каннском кинофестивале
      Тина Кунаки и Венсан Кассель держатся за руки на Каннском кинофестивале: Flickr / Make Up And Vibes

      В 2019 году Тина впервые стала мамой - у пары родилась дочь Амазони.

      Венсан Кассель и Тина Кунаки
      Венсан Кассель и Тина Кунаки: Gettty Images/ Jacopo Raule / Contributor

      А в 2023 году Кассель и Кунаки объявили о расставании.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.