46-летняя Летучая покрасовалась в леопардовом бикини на Мальдивах
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Российская телеведущая и продюсер Елена Летучая, отдыхающая на Мальдивах, разместила в Instagram жаркие фотографии в бикини, передает NUR.KZ.
Елена запечатлелась на берегу океана в эффектном бикини с леопардовым принтом. 46-летняя телеведущая продемонстрировала прекрасную фигуру и бронзовый загар.
"Тебе очень идет быть собой", - лаконично подписала она свои снимки.
В карусели можно также увидеть виллу с бассейном, в которой отдыхает теледива, ее великолепный завтрак в бассейне.
"Что-то на идеальном", "Вау, супер", "Шикарная", "Баунти", "Просто восторг", "Богиня", - пишут ей в Сети.
По данным "24СМИ", Елена Летучая - экономист и популярная телеведущая, а также продюсер, обладатель многочисленных наград и премий, в том числе лауреат премии ТЭФИ.
Широкой публике она стала известна благодаря передаче "Ревизорро" на канале "Пятница!".
Популярными стали и другие проекты Летучей - документальная лента "Елена Летучая. Без мусора в голове", шоу "Детки-предки", "Формула красоты".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2262429-46-letnyaya-letuchaya-pokrasovalas-v-leopardovom-bikini-na-maldivah/
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