46-летняя Летучая покрасовалась в леопардовом бикини на Мальдивах

Российская телеведущая и продюсер Елена Летучая, отдыхающая на Мальдивах, разместила в Instagram жаркие фотографии в бикини, передает NUR.KZ.

Елена запечатлелась на берегу океана в эффектном бикини с леопардовым принтом. 46-летняя телеведущая продемонстрировала прекрасную фигуру и бронзовый загар.

"Тебе очень идет быть собой", - лаконично подписала она свои снимки.

В карусели можно также увидеть виллу с бассейном, в которой отдыхает теледива, ее великолепный завтрак в бассейне.

"Что-то на идеальном", "Вау, супер", "Шикарная", "Баунти", "Просто восторг", "Богиня", - пишут ей в Сети.

По данным "24СМИ", Елена Летучая - экономист и популярная телеведущая, а также продюсер, обладатель многочисленных наград и премий, в том числе лауреат премии ТЭФИ.

Широкой публике она стала известна благодаря передаче "Ревизорро" на канале "Пятница!".

Популярными стали и другие проекты Летучей - документальная лента "Елена Летучая. Без мусора в голове", шоу "Детки-предки", "Формула красоты".

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