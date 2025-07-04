"Красота - в улыбке": Дамеля Sweet в нежном образе украла сердца пользователей соцсети
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Казахстанский блогер-миллионник Дамеля Sweet порадовала своих подписчиков в Instagram новыми фотографиями - на них она запечатлелась в нежном образе, передает NUR.KZ.
На фото, представленных в карусели, Дамеля снялась в платье мятного цвета с накидкой. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Не менее красива она в белом аутфите - на всех фото блогер получилась очень нежной.
"Я нашла твою улыбку из миллионов прохожих", - написала она.
Фанаты оценили ее фото и оставили массу "лайков" и комплиментов.
"Красивая, самая-самая, просто обожаю", "Красотка", "Я без ума", "Красота - в улыбке", "Дива", "Нереальная, жаным", "Очень хорошо", "Есть красота внешняя и внутренняя, и у вас они совпадают", "Аватарку будем менять?", "В белом платье просто отпад", - гласят комментарии под снимками.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2262375-krasota-v-ulybke-damelya-sweet-v-nezhnom-obraze-ukrala-serdca-polzovateley-socseti/
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