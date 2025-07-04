"Красота - в улыбке": Дамеля Sweet в нежном образе украла сердца пользователей соцсети

Казахстанский блогер-миллионник Дамеля Sweet порадовала своих подписчиков в Instagram новыми фотографиями - на них она запечатлелась в нежном образе, передает NUR.KZ.

На фото, представленных в карусели, Дамеля снялась в платье мятного цвета с накидкой. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Не менее красива она в белом аутфите - на всех фото блогер получилась очень нежной.

"Я нашла твою улыбку из миллионов прохожих", - написала она.

Фанаты оценили ее фото и оставили массу "лайков" и комплиментов.

"Красивая, самая-самая, просто обожаю", "Красотка", "Я без ума", "Красота - в улыбке", "Дива", "Нереальная, жаным", "Очень хорошо", "Есть красота внешняя и внутренняя, и у вас они совпадают", "Аватарку будем менять?", "В белом платье просто отпад", - гласят комментарии под снимками.