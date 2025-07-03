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    Шоубиз

      "Роскошная фигура": Настасья Самбурская покрасовалась в эффектном бикини

      Опубликовано:

      Настасья Самбурская
      Настасья Самбурская. Фото: instagram.com/samburskaya

      38-летняя российская актриса Настасья Самбурская поделилась в Instagram-аккаунте жарким фото в бикини. Звезда "Универа" отдыхает на море в Турции, передает NUR.KZ.

      "Непосильная задача, не сгореть дотла от счастья пребывания на морюшке в теперь уже ставшей любимой Турции, чего я никак не ожидала, совершив свой первый визит сюда 4 годика назад", - отметила она.

      На фото Настасья запечатлелась в эффектном черном бикини с белой каймой. Белая бейсболка и черные солнцезащитные очки дополнили ее пляжный образ.

      "Великая", "Жаришка", "Шикарная фигура", "Ух, какая вы красоточка", "Хороша! С какой стороны ни посмотри!", "Вы как всегда прелестны! Хорошего вам отдыха", "Красивый купальник", "Бессовестная! Как сделать такое тело?", "Хочется ваши фото развесить по всему холодильнику, чтоб была мотивация не есть", "Классная фигура! Роскошная просто, мой респект", - отреагировали в соцсети.

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