"Это платье создано для тебя": Хлоя Бейли в полупрозрачном наряде изумила фанатов

Американская певица Хлоя Бейли поделилась фотографиями в полупрозрачном платье в Instagram. Подписчики оценили ее пышные формы и поздравили с 27-летием, передает NUR.KZ.

На фото именинница запечатлелась в оригинальном полупрозрачном платье и черных босоножках. Высокий пучок и вечерний макияж дополнили ее образ. Певица, отметившая свой день рождения 1 июля, призналась, что все еще в прекрасном настроении.

"Спасибо за поздравления с днем рождения", - написала она.

"Как же мне нравится этот аутфит. Ты такая красивая", "Королева дня рождения", "Продолжай сиять, королева Хлоя", "Я надеюсь, что у тебя был отличный день рождения", "Красавица", "Потрясающе", "Это платье было создано специально для тебя", - отметили в соцсети коллеги и поклонники молодой певицы.