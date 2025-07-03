"Это платье создано для тебя": Хлоя Бейли в полупрозрачном наряде изумила фанатов
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Американская певица Хлоя Бейли поделилась фотографиями в полупрозрачном платье в Instagram. Подписчики оценили ее пышные формы и поздравили с 27-летием, передает NUR.KZ.
На фото именинница запечатлелась в оригинальном полупрозрачном платье и черных босоножках. Высокий пучок и вечерний макияж дополнили ее образ. Певица, отметившая свой день рождения 1 июля, призналась, что все еще в прекрасном настроении.
"Спасибо за поздравления с днем рождения", - написала она.
"Как же мне нравится этот аутфит. Ты такая красивая", "Королева дня рождения", "Продолжай сиять, королева Хлоя", "Я надеюсь, что у тебя был отличный день рождения", "Красавица", "Потрясающе", "Это платье было создано специально для тебя", - отметили в соцсети коллеги и поклонники молодой певицы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2261964-eto-plate-sozdano-dlya-tebya-hloya-beyli-v-poluprozrachnom-naryade-izumila-fanatov/
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