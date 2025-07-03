Отдыхающие в Турции Баян Алагузова и Динара Сатжан повеселили забавным видео
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Продюсер Баян Алагузова и телеведущая Динара Сатжан, находящиеся на отдыхе в Турции, сняли шуточный ролик и повеселили своих подписчиков в Instagram, передает NUR.KZ.
Динара Сатжан и Баян Алагузова решили "больше не худеть", потому что стройных людей на пляже не нашли. Телеведущая и продюсер запечатлелись во время трапезы.
"Короче, по похудению - отмена... Мы продолжаем есть, наслаждаться, радоваться жизни", - заявила Динара.
К слову, они сейчас отдыхают с семьями в Анталье. Забавный ролик повеселил подписчиков.
"Они реально сейчас проживают свою лучшую жизнь! И это классно!", "Как я люблю обеих, действительно крутые девчонки", "Ешь, кайфуй, цвети", "Очень мило. Вы такие красивые", "Но в тарелочках овощи, на всякий случай", "Баян и Динара, у вас фигуры огонь, продолжайте есть", "Только огурцы и помидоры", - отреагировали комментаторы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2261892-otdyhayushchie-v-turcii-bayan-alaguzova-i-dinara-satzhan-poveselili-zabavnym-video/
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