Отдыхающие в Турции Баян Алагузова и Динара Сатжан повеселили забавным видео

Продюсер Баян Алагузова и телеведущая Динара Сатжан, находящиеся на отдыхе в Турции, сняли шуточный ролик и повеселили своих подписчиков в Instagram, передает NUR.KZ.

Динара Сатжан и Баян Алагузова решили "больше не худеть", потому что стройных людей на пляже не нашли. Телеведущая и продюсер запечатлелись во время трапезы.

"Короче, по похудению - отмена... Мы продолжаем есть, наслаждаться, радоваться жизни", - заявила Динара.

К слову, они сейчас отдыхают с семьями в Анталье. Забавный ролик повеселил подписчиков.

"Они реально сейчас проживают свою лучшую жизнь! И это классно!", "Как я люблю обеих, действительно крутые девчонки", "Ешь, кайфуй, цвети", "Очень мило. Вы такие красивые", "Но в тарелочках овощи, на всякий случай", "Баян и Динара, у вас фигуры огонь, продолжайте есть", "Только огурцы и помидоры", - отреагировали комментаторы.