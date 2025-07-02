"Всегда на высоте": фото Брежневой из Молдовы восхитили ее фанатов
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Экс-солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева разместила фото из Кишинева и поблагодарила жителей города. Снимки вызвали восторг читателей ее блога в Instagram, передает NUR.KZ.
В карусели можно увидеть ряд фото, снятых во время выступления артистки.
"Фестиваль "Калейдоскоп", музыка, вы — лучшее сочетание. Спасибо, Кишинев!" - написала певица.
Фанаты не поскупились на лестные отзывы в адрес экс-солистки "ВИА Гры". Они осыпали ее комплиментами, а фото - "лайками". К слову, у певицы 13,5 млн подписчиков в этой соцсети.
"Шикарная Вера", "Любимая красавица", "Очень крутые фото, Вера. Ты всегда на высоте", "Вера, люди вас любят, уважают и ценят и комментарии это доказывают", "Отлично", "Восхитительная", "Какая красотка", - гласят многочисленные комментарии под постом Брежневой.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2261739-vsegda-na-vysote-foto-brezhnevoy-iz-moldovy-voshitili-ee-fanatov/
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