"Всегда на высоте": фото Брежневой из Молдовы восхитили ее фанатов

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева разместила фото из Кишинева и поблагодарила жителей города. Снимки вызвали восторг читателей ее блога в Instagram, передает NUR.KZ.

В карусели можно увидеть ряд фото, снятых во время выступления артистки.

"Фестиваль "Калейдоскоп", музыка, вы — лучшее сочетание. Спасибо, Кишинев!" - написала певица.

Фанаты не поскупились на лестные отзывы в адрес экс-солистки "ВИА Гры". Они осыпали ее комплиментами, а фото - "лайками". К слову, у певицы 13,5 млн подписчиков в этой соцсети.

"Шикарная Вера", "Любимая красавица", "Очень крутые фото, Вера. Ты всегда на высоте", "Вера, люди вас любят, уважают и ценят и комментарии это доказывают", "Отлично", "Восхитительная", "Какая красотка", - гласят многочисленные комментарии под постом Брежневой.