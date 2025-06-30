Кайрат Нуртас с дочерью и Наzима зажгли танцем Казнет (видео)
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Казахстанский певец Кайрат Нуртас с дочерью Алау взорвали соцсети зажигательным танцем. Компанию им составила исполнительница хита "Тысячи историй" Наzима, передает NUR.KZ.
Видео появилось в блоге Наzимы и Алау. Сначала в кадре появляется дочь Кайрата Нуртаса и демонстрирует хореографические способности, затем эстафету принимает Наzима и завершает танцевальный марафон сам Кайрат Нуртас.
Как видно, съемки повеселили всех троих, а их зажигательное настроение передалось пользователям соцсети.
"Кайрат Нуртас - молодец, тиктокер вместе с Алау", "Алау, солнышко, ты прекрасна. Назима и Кайрат - хороший дуэт, круто", "Класс, группа отличная, исполнение ок, папе отдельное браво!", "Все внимание на мужика сзади", "Брюки Назимы!", "Молодец, что поддерживает дочь", - пишут комментарии пользователи.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2260902-kayrat-nurtas-s-docheryu-i-nazima-zazhgli-tancem-kaznet-video/
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