Кайрат Нуртас с дочерью и Наzима зажгли танцем Казнет (видео)

Казахстанский певец Кайрат Нуртас с дочерью Алау взорвали соцсети зажигательным танцем. Компанию им составила исполнительница хита "Тысячи историй" Наzима, передает NUR.KZ.

Видео появилось в блоге Наzимы и Алау. Сначала в кадре появляется дочь Кайрата Нуртаса и демонстрирует хореографические способности, затем эстафету принимает Наzима и завершает танцевальный марафон сам Кайрат Нуртас.

Как видно, съемки повеселили всех троих, а их зажигательное настроение передалось пользователям соцсети.

"Кайрат Нуртас - молодец, тиктокер вместе с Алау", "Алау, солнышко, ты прекрасна. Назима и Кайрат - хороший дуэт, круто", "Класс, группа отличная, исполнение ок, папе отдельное браво!", "Все внимание на мужика сзади", "Брюки Назимы!", "Молодец, что поддерживает дочь", - пишут комментарии пользователи.