"Королева музыки": Бейонсе в ультракоротких шортах и шляпе вызвала восторг в Сети

43-летняя американская певица Бейонсе опубликовала новые фото в своем Instagram-аккаунте и показала сценический "лук", который был воспринят с восторгом ее фанатами, передает NUR.KZ.

Ультракороткие джинсовые шорты, сияющая футболка с надписью, оригинальные сапоги, колготки в сеточку и белая ковбойская шляпа - сценический аутфит Бейонсе покорил ее читательскую аудиторию.

Певица не без гордости продемонстрировала свои длинные ноги и шикарные волосы, появившись на сцене.

Поклонники в соцсети, увидев фото с концерта в Хьюстоне, отметили прекрасную фигуру 43-летней исполнительницы хита "Crazy in Love" и щедро осыпали комплиментами и "лайками".

"Могу с уверенностью сказать, что ты самая лучшая", "Королева музыки", "Красивая", "С каждым днем все прекраснее и прекраснее", "Великолепная", "Это был жаркий вечер", - написали восхищенные фанаты певицы.