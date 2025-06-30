"Королева музыки": Бейонсе в ультракоротких шортах и шляпе вызвала восторг в Сети
Опубликовано:
43-летняя американская певица Бейонсе опубликовала новые фото в своем Instagram-аккаунте и показала сценический "лук", который был воспринят с восторгом ее фанатами, передает NUR.KZ.
Ультракороткие джинсовые шорты, сияющая футболка с надписью, оригинальные сапоги, колготки в сеточку и белая ковбойская шляпа - сценический аутфит Бейонсе покорил ее читательскую аудиторию.
Певица не без гордости продемонстрировала свои длинные ноги и шикарные волосы, появившись на сцене.
Поклонники в соцсети, увидев фото с концерта в Хьюстоне, отметили прекрасную фигуру 43-летней исполнительницы хита "Crazy in Love" и щедро осыпали комплиментами и "лайками".
"Могу с уверенностью сказать, что ты самая лучшая", "Королева музыки", "Красивая", "С каждым днем все прекраснее и прекраснее", "Великолепная", "Это был жаркий вечер", - написали восхищенные фанаты певицы.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2260860-koroleva-muzyki-beyonse-v-ultrakorotkih-shortah-i-shlyape-vyzvala-vostorg-v-seti/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах