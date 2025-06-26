Раушан Кудайберген показала фото с известным испанским тенором

Младшая сестра известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена Раушан опубликовала фото с Хосе Каррерасом - легендарным тенором из Испании, передает NUR.KZ.

Накануне в Астане состоялся концерт всемирно известного испанского оперного певца Хосе Каррераса. Раушан Кудайберген и ее отцу Канату Айтбаеву удалось запечатлеться вместе с ним в память о прекрасном музыкальном вечере.

Сестра Димаша поделилась фото в своем Instagram и вызвала восхищение своих подписчиков.

"С творческого вечера Хосе Каррераса. Для меня большая честь встретиться с этим легендарным человеком и насладиться его невероятным талантом. Долгих вам лет жизни, Хосе Каррерас!" - написала она.

"Прекрасно! Маэстро Хосе Каррерас в нашем любимом Казахстане! Исторические встречи!", "Отличное фото и отличная возможность", "Чудесная встреча. Незабываемые моменты", - отметили в Сети.