Раушан Кудайберген показала фото с известным испанским тенором
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Младшая сестра известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена Раушан опубликовала фото с Хосе Каррерасом - легендарным тенором из Испании, передает NUR.KZ.
Накануне в Астане состоялся концерт всемирно известного испанского оперного певца Хосе Каррераса. Раушан Кудайберген и ее отцу Канату Айтбаеву удалось запечатлеться вместе с ним в память о прекрасном музыкальном вечере.
Сестра Димаша поделилась фото в своем Instagram и вызвала восхищение своих подписчиков.
"С творческого вечера Хосе Каррераса. Для меня большая честь встретиться с этим легендарным человеком и насладиться его невероятным талантом. Долгих вам лет жизни, Хосе Каррерас!" - написала она.
"Прекрасно! Маэстро Хосе Каррерас в нашем любимом Казахстане! Исторические встречи!", "Отличное фото и отличная возможность", "Чудесная встреча. Незабываемые моменты", - отметили в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2259762-raushan-kudaybergen-pokazala-foto-s-izvestnym-ispanskim-tenorom/
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