"Наш парень": Санжар Мади доказал, что не "зазвездился"

38-летний казахстанский актер Санжар Мади, звезда сериала "Золотая орда" и фильма "Корни", рассмешил забавным видео своих подписчиков в Instagram, передает NUR.KZ.

Санжар показал салон автобуса и рассказал, что ему часто пишут обидные вещи.

"Мне часто пишут, что я высокомерный, зазвездился, но вот видите, я еду в автобусе, в общественном транспорте. Так что не надо мне такое писать", - отметил актер.

Он развернул камеру в окно и показал, что снаружи. Оказалось, что актер ехал в автобусе-шаттле аэропорта, который довозит пассажиров до самолета и обратно. Фанатов позабавило видео.

"Кто такое говорит? Моя дочь видела вас на мероприятии по открытию филиала Нью-Йоркской киноакадемии, и говорит, очень приятный, вежливый, без звездной болезни", "Просто аэропорт общий, для звезд еще не построили", "Обожаю", "Аль-Фараби? Судя по тачкам из окна маршрутки", "Бро, ну кому ты рассказываешь, я же знаю, что ты купил этот автобус и нанял массовку", "Так и знал, наш парень", - пишут в Сети.