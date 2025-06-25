Стас Михайлов прогулялся по Алматы в модном аутфите и вызвал обсуждение в Сети

Российский певец Стас Михайлов посетил Алматы с концертом. Отечественный байер и стилист Лилия Рах выложила видео с артистом, пользователи соцсети тут же отреагировали на публикацию, передает NUR.KZ.

"Благодарю за встречу и теплое общение", - подписала Лилия Рах видео. На кадрах видно, как Стас прогуливается по модному бутику Лилии. Фанаты Михайлова выразили артисту свое восхищение в комментариях под публикацией.

"Как Стас шикарно выглядит", "И Лилия, и Стас прекрасны! Талантливые люди! С удовольствием посмотрела маленькое, но приятное видео", "Михайлов точно с небес. Он - не просто человек, он - это ощущение. Его аура будто создает вокруг особое пространство, где становится легче дышать", - пишут в Сети.

Однако нашлись и те, кто раскритиковал образ певца.

"Одевается стильно, но с крестами на штанах - это перебор", "Лилия, подберите ему гардероб", "Посоветуйте ему, как надо одеваться", "Стас, я люблю твои песни, но штаны - это перебор", "Зачем ему охрана? Его хотят украсть?", "У них с Киркоровым один и тот же стилист", - высказались комментаторы.