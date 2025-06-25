"Вот это архивчик!": редкие фото Ренаты Литвиновой поразили ее фанатов

Известная актриса и режиссер Рената Литвинова поделилась редкими архивными фото, которые сохранила ее мама. Фанаты отметили, что время не властно над Ренатой, передает NUR.KZ.

"Фото, найденные у мамы. После института кинематографии. На некоторых я с актрисой Леной Величко, которой давно уже с нами нет", - отметила она.

На черно-белых и цветных фото, размещенных в карусели, можно увидеть совсем еще юную Ренату. Фанаты отметили, что актрисе удалось сохранить красоту и молодость, за годы она ничуть не изменилась, заявили поклонники.

Публикация Ренаты Литвиновой. Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall

"Как вы естественно сохранили свою красоту!", "Вот это архивчик", "Я, словно, посмотрела кадры со съемок фильмов! Невероятные фотографии", "Прелесть! Спасибо, что поделились с нами такими фотографиями. Обожаю вас", "Как же Ульяна на вас похожа, даже показалось, что это она", - отреагировали в Сети.