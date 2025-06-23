"Девушка-загадка": Асель Сагатова рассказала о любви к перевоплощениям

40-летняя отечественная актриса Асель Сагатова рассказала о том, как ей нравятся эксперименты с внешностью. Звезда "Рэкетира" готова меняться ради съемок и фотосессий, передает NUR.KZ.

Асель показала новое видео в своем Instagram-аккаунте. На нем она запечатлелась в непривычном образе - актрису можно увидеть в красивом сиреневом платье с каре и челкой.

"Люблю эксперименты с внешностью. Не всегда легко убедить команду — слишком привыкли к привычному образу. Но самые смелые не просто поддерживают перемены, они их запускают. С такими и рождаются новые смыслы", - отметила она.

Фанаты тут же сравнили ее с известной французской певицей.

"Мирей Матье", "Шикарный образ", "Девушка-загадка из 70-х", "Асель, ты так классно умеешь перевоплощаться, смотреть на тебя в новом образе - одно удовольствие", - отметили подписчики.