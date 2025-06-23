"Нежность, утонченность, красота": Вика Лопырева вышла в свет в роскошном наряде в Венеции
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41-летняя российская телеведущая и фотомодель Виктория Лопырева вышла в свет в роскошном платье и похвасталась идеальной фигурой. Фото она разместила в соцсети, передает NUR.KZ.
Виктория побывала на великолепной свадьбе в Венеции.
"Свадьба года! Любовь. В такие моменты веришь, что она, действительно, может творить чудеса. И ты не хочешь, чтобы этот день заканчивался. Поздравляю, ребята! Будьте счастливы", - написала она.
Теледива выбрала отличный наряд для торжественного вечера - платье с открытыми плечами и запахом подчеркнуло ее тонкую талию и длинные ноги. На ее шее было массивное украшение, а образ дополнила маленькая сумочка.
"Безумно красивый образ", "Роскошная", "Как красиво, Вика", "Сумка!", "Ты, как картина эпохи Возрождения - нежность, утонченность и красота на фоне Венеции", - высказались в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2258559-nezhnost-utonchennost-krasota-vika-lopyreva-vyshla-v-svet-v-roskoshnom-naryade-v-venecii/
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