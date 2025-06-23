"Нежность, утонченность, красота": Вика Лопырева вышла в свет в роскошном наряде в Венеции

41-летняя российская телеведущая и фотомодель Виктория Лопырева вышла в свет в роскошном платье и похвасталась идеальной фигурой. Фото она разместила в соцсети, передает NUR.KZ.

Виктория побывала на великолепной свадьбе в Венеции.

"Свадьба года! Любовь. В такие моменты веришь, что она, действительно, может творить чудеса. И ты не хочешь, чтобы этот день заканчивался. Поздравляю, ребята! Будьте счастливы", - написала она.

Теледива выбрала отличный наряд для торжественного вечера - платье с открытыми плечами и запахом подчеркнуло ее тонкую талию и длинные ноги. На ее шее было массивное украшение, а образ дополнила маленькая сумочка.

"Безумно красивый образ", "Роскошная", "Как красиво, Вика", "Сумка!", "Ты, как картина эпохи Возрождения - нежность, утонченность и красота на фоне Венеции", - высказались в Сети.