Казахстанские телеведущие и жена Кабатова зарядили Сеть позитивным танцем (видео)

Телеведущие Аугуль Мукей, Динара Сатжан и Ирина Тен, а также певица и бизнесвумен Молдир Муканова станцевали на камеру, повторив популярный тренд в соцсети, передает NUR.KZ.

Очаровательные представительницы казахстанского шоу-бизнеса зарядили позитивным настроением пользователей Сети.

Высокую оценку получил не только их танец, но и яркие наряды - на Ирине Тен был желтый пиджак и белые брюки, на Айгуль Мукей - фиолетовый костюм.

Динара выбрала для летнего образа зеленое платье, подчеркнувшее ее талию, а супруга Турсынбека Кабатова - была в красном брючном костюме и голубой блузе.

"У вас цветная вечеринка, да?", "Мне больше всех залетел образ Айгуль Мукей. Шикарная! С каждым годом все лучше и лучше", "Динара красотка, фигура - огонь", "Молдир раскрывается, молодец, так держать!", "Ирина красавица", "Классные", "Все прелестны", "Самые стильные", - отметили в Сети.