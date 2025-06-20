"Огонь": Сиви Махмуди устроила впечатляющую фотосессию в жаркой пустыне Дубая
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Казахстанская певица и актриса Сиви Махмуди разместила в соцсети новую фотосессию, которую сняла в Дубае, и собрала комплименты своих верных фанатов, передает NUR.KZ.
Жаркая пустыня и не менее жаркие снимки - новый фотосет Сиви покорил ее поклонников. Для позирования певица выбрала облегающее платье с леопардовым принтом, надела солнцезащитные очки и распустила длинные волосы.
Босая она побродила по горячему песку под жарким солнцем, но результат этого стоил. Сиви подписала локацию к снимкам - это Дубай. Здесь артистка сейчас отдыхает.
"Отдых, где тело расслабляется, а душа перезаряжается", - прокомментировала свои снимки Сиви.
"Красота", "Огонь", "Как всегда супер", "Прелесть", "Фигурка!", "Делай много сторис из Дубая", "Как всегда шикарная наша Сиви", - высказались фанаты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2257689-ogon-sivi-mahmudi-ustroila-vpechatlyayushchuyu-fotosessiyu-v-zharkoy-pustyne-dubaya/
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