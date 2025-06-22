"Никто не похож на Тину": экс-супруга Венсана Касселя восхитила фанатов откровенным фото с отдыха

Известная модель и актриса Тина Кунаки опубликовала в Instagram пост с целой серией снимков с отдыха, в том числе фото в бикини, передает NUR.KZ.

Бывшая жена актера Венсана Касселя, модель Тина Кунаки опубликовала серию снимков со своего отдыха в Портофино. На многих фотографиях звезда позирует только в бикини. На одном из снимков (смотрите главное фото - прим. ред.) Кунаки позирует в белом бикини, почти полностью погрузившись в воду.

Подписчики в комментариях похвалили фотографии Тины Кунаки.

"Самая красивая девушка на земле", "Никто не похож на Тину", "Нет никого прекраснее", - написали поклонники модели.

По информации на сайте IMDb, Тина Кунаки родилась 5 апреля 1997 года в регионе Тулуза во Франции в семье Робина и Нади Кунаки. Ее отец - тоголезского происхождения из Марокко, а мать из Сицилии.

Детство девушка провела в Биаррице, который находится на Баскском побережье. У нее есть сестра и брат.

Карьеру модели Тина начала в раннем возрасте. Агенты заметили ее на пляже и предложили устроить фотосессию с ее участием.

Общественности Тина во многом известна благодаря отношениям с актером Венсалом Касселем.

Тина Кунаки и Венсан Кассель поженились в 2018 году через два года после того, как объявили о своих отношениях. На этот момент девушке был всего 21 год.

В конце апреля 2019 года у них родилась дочь, которую назвали Амазони.

В 2023 году, после пяти лет брака, Венсан Кассель расстался со своей супругой, которая моложе его на 30 лет.