"Те самые Асель и Саян": звезды "Рэкетира" порадовали фанатов совместным видео
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Казахстанские актеры Саят Исембаев и Асель Сагатова, сыгравшие вместе в трех частях фильма "Рэкетир", сняли совместное видео и порадовали фанатов, передает NUR.KZ.
Совместное видео Асель и Саят разместили на своих страничках в Instagram. На кадрах они вместе прогуливаются по торговому центру. Актеры пританцовывают под музыку и улыбаются, глядя в камеру.
"Историческая встреча. Те самые Асель и Саян спустя годы", - отмечено на видео.
Асель решила пошутить, прокомментировав ролик.
"Тизер к четвертой части", - отметила она.
"О боги, вы же были для нас зрителей как эталоном пары. Саян, ты просто супер", "Снимитесь в фильме еще раз, уже с другим сюжетом и героями", "А чай-то попили?", "Классные", - пишут в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2257260-te-samye-asel-i-sayan-zvezdy-reketira-poradovali-fanatov-sovmestnym-video/
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