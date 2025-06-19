"Те самые Асель и Саян": звезды "Рэкетира" порадовали фанатов совместным видео

Казахстанские актеры Саят Исембаев и Асель Сагатова, сыгравшие вместе в трех частях фильма "Рэкетир", сняли совместное видео и порадовали фанатов, передает NUR.KZ.

Совместное видео Асель и Саят разместили на своих страничках в Instagram. На кадрах они вместе прогуливаются по торговому центру. Актеры пританцовывают под музыку и улыбаются, глядя в камеру.

"Историческая встреча. Те самые Асель и Саян спустя годы", - отмечено на видео.

Асель решила пошутить, прокомментировав ролик.

"Тизер к четвертой части", - отметила она.

"О боги, вы же были для нас зрителей как эталоном пары. Саян, ты просто супер", "Снимитесь в фильме еще раз, уже с другим сюжетом и героями", "А чай-то попили?", "Классные", - пишут в Сети.