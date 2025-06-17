Отдыхающая в Египте Акбота Сейтмагамбет попозировала в легком сарафане и без макияжа

Казахстанская актриса и певица Акбота Сейтмагамбет поделилась фото из Египта, где сейчас отдыхает с двумя детьми. Фанаты забросали ее комплиментами, передает NUR.KZ.

Легкий летний сарафан с воланами, подчеркнувший тонкую талию, распущенные волосы и отсутствие макияжа - Акбота Сейтмагамбет попозировала на фоне отеля, в котором отдыхает в Шарм-эш-Шейхе. Сюда она приехала с дочерью и сыном в отпуск, чтобы насладиться морем и солнцем.

"Боташка, которая сладко нежится в объятиях умиротворения", - отметила она.

Фанаты пожелали ей отличного отдыха и вновь отметили ее красоту.

"Египет тебе к лицу", "Классная девушка", "Чудесная женщина", "Будь всегда счастлива и здорова, ты очень милая девушка", "Это огонь, Боташка", "Твоя красота волнительна, как шторм в океане", "Природная красота", "Вот этот и есть настоящая краса", - высказали они.