"Необыкновенная": жена Райана Гослинга расстегнула рубашку и взволновала подписчиков

Актриса Ева Мендес снялась в полурасстегнутой рубашке на своей кухне - жена Райана Гослинга продемонстрировала прекрасную форму, передает NUR.KZ.

Кадры были опубликованы в Instagram-аккаунте актрисы.

"Это моя форма, в которой я убираю на кухне", - написала актриса.

На фото 51-летняя Ева Мендес позировала в розовом сияющем костюме, который состоял из полурасстегнутой рубашки и широких брюк. Актриса стояла на кухне с собакой.

"Необыкновенная", "Сама красота", "Чрезвычайно красивая женщина", "Для нее не существует возраста", "Очень сексуально", - писали фанаты.

По информации IMDb, Ева Мендес родилась в Майами в 1974 году, имеет кубинские корни.

Она начала сниматься в конце 1990-х годов. После ряда ролей в фильмах категории "B" ей улыбнулась удача - фильм "Тренировочный день" изменил карьеру молодой актрисы.

После ей стали поступать предложения принять участие в больших проектах. Ее партнерами по площадке были такие звезды, как Уилл Смит и Николас Кейдж.

Кроме работы в кино Мендес была лицом различных брендов: одежды, парфюма, косметики и даже мороженого.

Также Ева создала свою коллекцию одежды для New York & Company и является креативным директором CIRCA Beauty.

Замужем за звездой Голливуда - актером Райаном Гослингом. У пары есть двое детей.