"Само совершенство": Аида Гарифуллина примерила смелый и элегантный образ

37-летняя российская оперная певица Аида Гарифуллина показала результат новой смелой фотосессии в соцсети. Артистка примерила фрак на голое тело, передает NUR.KZ.

Смелый наряд оперной дивы, акцентировавший внимание на зоне декольте, пришелся по душе ее фолловерам. Ее образ - строгий и в то же время чувственный - оценили в комментариях под фото. Они отметили, что образ получился очень элегантным.

Аида уложила волосы в аккуратный пучок и дополнила аутфит массивными украшениями.

"Красота. Все за гранью, идеально", "Королева", "Я восхищаюсь вами. Вы само совершенство", "Королева красоты", "Вы прекрасны и элегантны", "Буду надеяться что и я когда-нибудь смогу услышать вживую ваше ангельское пение", "Пятый элемент! Совершенное существо", - высказались в Сети.