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"Само совершенство": Аида Гарифуллина примерила смелый и элегантный образ

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Аида Гарифуллина
Аида Гарифуллина. Фото: instagram.com/aidagarifullina

37-летняя российская оперная певица Аида Гарифуллина показала результат новой смелой фотосессии в соцсети. Артистка примерила фрак на голое тело, передает NUR.KZ.

Смелый наряд оперной дивы, акцентировавший внимание на зоне декольте, пришелся по душе ее фолловерам. Ее образ - строгий и в то же время чувственный - оценили в комментариях под фото. Они отметили, что образ получился очень элегантным.

Аида уложила волосы в аккуратный пучок и дополнила аутфит массивными украшениями.

"Красота. Все за гранью, идеально", "Королева", "Я восхищаюсь вами. Вы само совершенство", "Королева красоты", "Вы прекрасны и элегантны", "Буду надеяться что и я когда-нибудь смогу услышать вживую ваше ангельское пение", "Пятый элемент! Совершенное существо", - высказались в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2254773-samo-sovershenstvo-aida-garifullina-primerila-smelyy-i-elegantnyy-obraz/