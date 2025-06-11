"Статус мамы и жены не позволяет": Байзакова о том, почему не показывает фото в купальниках

Казахстанский блогер-миллионник Айжан Байзакова рассказала, почему перестала показывать фото в купальниках. Инстадива заявила, что статус мамы ей не позволяет этого делать, передает NUR.KZ.

Айжан рассказала, что многое в ее жизни изменилось после замужества и рождения детей.

"Мне подписчицы пишут: "А что вы перестали в купальниках ходить?". Я-то хожу, просто вам не показываю больше. А так сегодня решила выйти без парео, поймала кучу недовольных взглядов, потому что татухи на моем теле усугубляют ситуацию.

Статус мамы двоих детей, жены и уже пенсионерки не позволяет. Это я сейчас так мыслю, и не надо говорить мне: "А раньше же вы", раньше много что мы делали,а сейчас не делаем. Не так ли?" - отметила она.

"Айжан, вы очень красивая, женственная и с годами, как вино, только лучше", "Не знаю вас лично, но вы какая-то простая, родная", "С вами рядом правильный достойный мужчина", "Сияйте еще ярче, счастья вам и семье. Муж полюбил вас за внутреннюю красоту", "Какая умница! Очень радуюсь за эту хорошую девушку! Было время - вот и тусила, юность! Полюбила, родила детей, ценит и бережет сокровенное", - отреагировали пользователи Казнета.