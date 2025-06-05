"Воплощение изысканного гламура": участница "Холостяка" покрасовалась в платье-комбинации

Участница шоу "Холостяк" Аида Уразбахтина разместила в своем Instagram-аккаунте фотографии в платье-комбинации и собрала комплименты подписчиков, передает NUR.KZ.

Аида снялась в платье-комбинации лимонного цвета на фоне красивого пейзажа - моря и гор. Она указала локацию - это Бодрум.

Она похвасталась не только фигурой, но и бронзовым загаром. Подписчики тут же оценили фото, а представительниц прекрасной половины заинтересовало, где Аида приобрела такой необычный наряд.

"Как же это красиво", "Вау", "Воплощение небесной красоты, изысканного гламура и потрясающей элегантности", "Где купить такое платье?", "Фантастика", "Прекрасные фото, наслаждайтесь отдыхом", "Ты невероятная", "Вот это загар", "Лучшее место для отдыха", - написали под публикацией Аиды пользователи соцсети.