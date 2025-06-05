Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Воплощение изысканного гламура": участница "Холостяка" покрасовалась в платье-комбинации

Опубликовано:

Аида Уразбахтина
Аида Уразбахтина. Фото: instagram.com/aida.offi

Участница шоу "Холостяк" Аида Уразбахтина разместила в своем Instagram-аккаунте фотографии в платье-комбинации и собрала комплименты подписчиков, передает NUR.KZ.

Аида снялась в платье-комбинации лимонного цвета на фоне красивого пейзажа - моря и гор. Она указала локацию - это Бодрум.

Она похвасталась не только фигурой, но и бронзовым загаром. Подписчики тут же оценили фото, а представительниц прекрасной половины заинтересовало, где Аида приобрела такой необычный наряд.

"Как же это красиво", "Вау", "Воплощение небесной красоты, изысканного гламура и потрясающей элегантности", "Где купить такое платье?", "Фантастика", "Прекрасные фото, наслаждайтесь отдыхом", "Ты невероятная", "Вот это загар", "Лучшее место для отдыха", - написали под публикацией Аиды пользователи соцсети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2252745-voploshchenie-izyskannogo-glamura-uchastnica-holostyaka-pokrasovalas-v-plate-kombinacii/