"Как сестры": Карлыгаш Мухамеджанова и Фариза Ескермес устроили совместную фотосессию

Казахстанские актрисы Фариза Ескермес и Карлыгаш Мухамеджанова устроили совместную фотосессию. Пользователи соцсети оценили их необычные образы, передает NUR.KZ.

"Karlygash&Fariza. Фотограф не хотел женственные платья и милые образы, он сказал: "Вы и так везде женственны, а давайте сделаем что-то пацанское", - отмечено под фото.

"Фариза, вас здесь вообще не узнать", "Шикарные девочки", "Вы так похожи друг на друга", "Две самые красивые казахстанские актрисы", "Как близнецы, можно фильм снять или сериал", "Как сестры", - отреагировали фанаты.

Фариза призналась, что была вдохновлена ролями Карлыгаш, когда училась в школе.

"Я училась в 10 классе, когда вышел "Сказ о розовом зайце". Была влюблена в красоту Карлы, и мечтала стать актрисой. Спасибо за вдохновение, Карлыгаш. Если бы не вы, возможно, я бы и не пошла в актерство", - написала Фариза.