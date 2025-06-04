"Хорошеет с каждым днем": Гоар Аветисян очаровала стильным образом

Популярный бьюти-блогер Гоар Аветисян показала новые фото в Instagram и услышала массу комплиментов от своих подписчиков - они отметили, что Гоар стала еще краше, передает NUR.KZ.

"Рабочие будни, как вам мой лучок?" - отметила она.

Гоар появилась в стильном костюме. Короткая юбка подчеркнула ее стройные ноги. Для завершения образа бьюти-блогер выбрала черную сумочку, остроносые туфельки и солнцезащитные очки, а волосы собрала в аккуратный пучок.

"Супер", "Гоар, хочу сказать, вы прекрасны! Сейчас вы лучшее воплощение себя и внешне и внутренне", "Образ крутой. Очень классный", "Вы хорошее с каждым днем. Куколка", "Сногсшибательная", "Вау, наша Дженнифер Лопес", "Какой разной ты можешь быть", "У вас прекрасный вкус", - высказались в соцсети.