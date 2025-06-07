Наоми Кэмпбелл в "голом" топе и мини-юбке с крыльями бабочки снялась для глянца

55-летняя модель Наоми Кэмпбелл в "голом" топе и мини-юбке снялась в образе бабочки для журнала DAZED - знаменитость попала на обложку нового выпуска, передает NUR.KZ.

Кадрами фотосессии Наоми поделилась в своем профиле в Instagram.

Кэмпбелл позировала в так называемом "голом" топе и мини-юбке, которые дополнили крылья бабочки и браслеты. Ей также выпрямили и наклеили ракушки на волосы.

На других кадрах она сфотографировалась в мини-платье с глубоким декольте, платье-комбинации и топе с трусами.

"О, боже мой", "Дива", "Самая лучшая на протяжении многих лет", "Возраста не существует для нее", "Просто феноменально", - писали поклонники.

По информации на сайте IMDb, Наоми Кэмпбелл родилась 22 мая 1970 года в Лондоне, Великобритания. Она – супермодель и первая чернокожая женщина-модель на обложке французского Vogue, британского Vogue и журнала Time.

Дочь ямайской танцовщицы Валери Кэмпбелл. Отца Наоми не знала, однако, по словам ее матери, помимо других кровей у него были китайские.

Кроме карьеры модели появилась в нескольких фильмах в качестве актрисы, а также пробовала продюсировать проекты.