"Самая красивая на свете": Джессика Альба порадовала фанатов снимками в бикини

Американская актриса Джессика Альба поделилась с подписчиками фотографиями отдыха, в том числе порадовала фанатов снимками в бикини, передает NUR.KZ.

Кадры появились в Instagram-аккаунте знаменитости. 44-летняя Альба позировала у бассейна в коричневом бикини, которое было оформлено белым цветочным принтом.

Также на звезде "Фантастической четверки" и "Города греха" были надеты соломенная шляпа, солнцезащитные очки.

Еще Альба выложила фотографии похода в СПА - актриса отдохнула в хамаме и окунулась в бассейн.

"Самая красивая женщина на свете", "Шикарная", "Богиня бикини", "Выглядишь феноменально, малышка", "Готов жениться хоть сейчас на такой красоте", - писали поклонники.

По данным IMDb, Джессика Мари Альба родилась 28 апреля 1981 года в Калифорнии. С 5 лет она мечтала стать актрисой. В 12 лет Альба пошла на свой первый урок актерского мастерства и уже через 9 месяцев с ней подписал контракт агент.

Ее дебют в полнометражном кино состоялся в 1993 году в комедии "Затерянный лагерь".

В 1994 году она начала сниматься на телевидении, получив постоянную роль в сериале на Nickelodeon. С того момента она снялась в десятках фильмов.

Популярность пришла к Альбе в нулевые - сначала она снялась в фильме "Город грехов", а после сыграла одну из главных ролей в фильме "Фантастическая четверка".