Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Самая красивая на свете": Джессика Альба порадовала фанатов снимками в бикини

Опубликовано:

Джессика Альба
Джессика Альба. Фото: instagram.com/jessicaalba

Американская актриса Джессика Альба поделилась с подписчиками фотографиями отдыха, в том числе порадовала фанатов снимками в бикини, передает NUR.KZ.

Кадры появились в Instagram-аккаунте знаменитости. 44-летняя Альба позировала у бассейна в коричневом бикини, которое было оформлено белым цветочным принтом.

Также на звезде "Фантастической четверки" и "Города греха" были надеты соломенная шляпа, солнцезащитные очки.

Еще Альба выложила фотографии похода в СПА - актриса отдохнула в хамаме и окунулась в бассейн.

"Самая красивая женщина на свете", "Шикарная", "Богиня бикини", "Выглядишь феноменально, малышка", "Готов жениться хоть сейчас на такой красоте", - писали поклонники.

По данным IMDb, Джессика Мари Альба родилась 28 апреля 1981 года в Калифорнии. С 5 лет она мечтала стать актрисой. В 12 лет Альба пошла на свой первый урок актерского мастерства и уже через 9 месяцев с ней подписал контракт агент.

Ее дебют в полнометражном кино состоялся в 1993 году в комедии "Затерянный лагерь".

В 1994 году она начала сниматься на телевидении, получив постоянную роль в сериале на Nickelodeon. С того момента она снялась в десятках фильмов.

Популярность пришла к Альбе в нулевые - сначала она снялась в фильме "Город грехов", а после сыграла одну из главных ролей в фильме "Фантастическая четверка".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2251785-samaya-krasivaya-na-svete-dzhessika-alba-poradovala-fanatov-snimkami-v-bikini/