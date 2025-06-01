Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Джиджи Хадид опубликовала пляжное фото в бикини в ретро-стиле

Опубликовано:

Джиджи Хадид
Модель Джиджи Хадид: Instagram.com/gigihadid/

Супермодель Джиджи Хадид опубликовала в соцсети новое фото с пляжа, на котором предстала в красно-белом бикини модного бренда в ретро-стиле, передает NUR.KZ.

Американская модель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид попозировала в купальнике модного бренда: публикация появилась в Instagram-аккаунте девушки.

Хадид снялась в открытых белых вьетнамках и красно-белом бикини в ретро-стиле: оголяющее плечи бандо и плавки с высокой посадкой.

В комментариях подписчики восхищаются образом модели и оставляют эмодзи огоньков и сердечек.

Добавим, что в рамках этой рекламной кампании Хадид опубликовала еще одно фото, также вызвавшее восхищение аудитории.

Отметим, что подписчики модели, которых в ее Instagram уже 76,8 миллионов, всегда с неизменным восторгом встречают новые публикации Джиджи Хадид, а иные из них набирают более миллиона лайков.

Согласно информации на сайте IMDb, Джелена "Джиджи" Нура Хадид родилась 23 апреля 1995 года в Лос-Анджелесе в семье бизнесмена Мохамеда Хадида и модели Иоланды Хадид. Помимо Джиджи и ее матери в семье Хадид модельным бизнесом активно также занимается ее младшая сестра Белла и брат Анвар.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2250681-dzhidzhi-hadid-opublikovala-plyazhnoe-foto-v-bikini-v-retro-stile/