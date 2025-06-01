Джиджи Хадид опубликовала пляжное фото в бикини в ретро-стиле
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Супермодель Джиджи Хадид опубликовала в соцсети новое фото с пляжа, на котором предстала в красно-белом бикини модного бренда в ретро-стиле, передает NUR.KZ.
Американская модель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид попозировала в купальнике модного бренда: публикация появилась в Instagram-аккаунте девушки.
Хадид снялась в открытых белых вьетнамках и красно-белом бикини в ретро-стиле: оголяющее плечи бандо и плавки с высокой посадкой.
В комментариях подписчики восхищаются образом модели и оставляют эмодзи огоньков и сердечек.
Добавим, что в рамках этой рекламной кампании Хадид опубликовала еще одно фото, также вызвавшее восхищение аудитории.
Отметим, что подписчики модели, которых в ее Instagram уже 76,8 миллионов, всегда с неизменным восторгом встречают новые публикации Джиджи Хадид, а иные из них набирают более миллиона лайков.
Согласно информации на сайте IMDb, Джелена "Джиджи" Нура Хадид родилась 23 апреля 1995 года в Лос-Анджелесе в семье бизнесмена Мохамеда Хадида и модели Иоланды Хадид. Помимо Джиджи и ее матери в семье Хадид модельным бизнесом активно также занимается ее младшая сестра Белла и брат Анвар.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2250681-dzhidzhi-hadid-opublikovala-plyazhnoe-foto-v-bikini-v-retro-stile/