"Прекрасная аристократка": итальянская топ-модель покрасовалась в элегантном наряде

Итальянская топ-модель родом из России Арина Бернардини-Дроздецкая покрасовалась в элегантном наряде с акцентом на зону декольте и собрала лестные отзывы, передает NUR.KZ.

Модель разместила фото в своем Instagram-аккаунте. На них она позирует в белых штанах и черном топе с глубоким декольте и открытой спиной. В дополнение к образу Арина взяла черную сумочку, а волосы собрала в аккуратный пучок.

"Элегантность здесь не вариант, а требование", - написала Арина.

Под публикацией набралось множество "лайков" и комментариев, а также "красных сердечек".

"Красивая и стильная", "Классическая красота, ошеломительно", "Прекрасная аристократка", "Ты всегда шикарная и элегантная женщина. Твоя красота ослепляет", "Всегда прелестна", - пишут ей лестные отзывы фанаты.