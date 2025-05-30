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"Прекрасная аристократка": итальянская топ-модель покрасовалась в элегантном наряде

Опубликовано:

Арина Бернардини-Дроздецкая
Арина Бернардини-Дроздецкая. Фото: instagram.com/arina.bernardini

Итальянская топ-модель родом из России Арина Бернардини-Дроздецкая покрасовалась в элегантном наряде с акцентом на зону декольте и собрала лестные отзывы, передает NUR.KZ.

Модель разместила фото в своем Instagram-аккаунте. На них она позирует в белых штанах и черном топе с глубоким декольте и открытой спиной. В дополнение к образу Арина взяла черную сумочку, а волосы собрала в аккуратный пучок.

"Элегантность здесь не вариант, а требование", - написала Арина.

Под публикацией набралось множество "лайков" и комментариев, а также "красных сердечек".

"Красивая и стильная", "Классическая красота, ошеломительно", "Прекрасная аристократка", "Ты всегда шикарная и элегантная женщина. Твоя красота ослепляет", "Всегда прелестна", - пишут ей лестные отзывы фанаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2250675-prekrasnaya-aristokratka-italyanskaya-top-model-pokrasovalas-v-elegantnom-naryade/