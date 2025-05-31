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Линдси Лохан без штанов снялась для известного журнала

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Линдси Лохан
Линдси Лохан. Фото: instagram.com/lindsaylohan

Американская актриса Линдси Лохан снялась для журнала Elle в откровенной фотосессии - некоторыми кадрами знаменитость поделилась в своем профиле в Instagram, передает NUR.KZ.

38-летняя актриса выложила несколько фотографий.

На черно-белом фото Лохан позирует в шубе и облегающем боди, надетом поверх колготок. При этом видно, что знаменитость решила отказаться от штанов. На ногах актрисы надеты остроносые туфли.

Еще Линдси предстала перед камерой в кожаном костюме, который она примерила на голое тело.

"Завораживающее зрелище", "Шикарная женщина", "Обожаю тебя", "Королева", "Единственная и неповторимая", - писали фанаты.

По информации IMDb, Линдси Лохан родилась в Нью-Йорке 2 июля 1986 года в семье Дины Лохан и Майкла Лохана. Она начала свою карьеру в возрасте трех лет в качестве модели Ford, а также снялась в более чем шестидесяти телевизионных рекламных роликах.

В 10 лет она снялась в качестве третьей актрисы, сыгравшей Али Фаулер в телевизионной драме "Другой мир".

В 1998 году дебютировала в полнометражном кино в картине "Ловушка для родителей".

В июне 2001 года Лохан сделала небольшой перерыв в актерской деятельности. Ее музыкальная карьера началась более года спустя, когда в сентябре 2002 года Estefan Enterprises заключила с ней сделку на выпуск пяти альбомов, а она подписала контракт на запись с возобновленной Casablanca Records.

Однако актерская деятельность принесла ей больший успех. В середине нулевых на экраны выходят "Дрянные девчонки" и "Чумовая пятница", которые сделали Лохан мировой звездой.

Позже Лохан запускает собственную линию одежды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2250306-lindsi-lohan-bez-shtanov-snyalas-dlya-izvestnogo-zhurnala/