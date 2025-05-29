"Какой образ вам ближе?": Майя Бекбаева показала, как выглядит на работе и дома

Казахстанская телеведущая, журналист и продюсер Майя Бекбаева показала в Instagram, какой разной может быть - деловой женщиной, а также хозяйкой, женой, мамой и келин, передает NUR.KZ.

Майя разместила короткий, но содержательный ролик. На кадрах можно увидеть Майю в деловых костюмах на фотосессии, перед эфиром, а также моющую полы, посуду, окна, сидящую в платке на семейных мероприятиях, за глажкой рубашки, за готовкой вкусных блюд.

"Какой образ вам ближе? На самом деле вы, мои дорогие подписчики - те, которые со мной уже много лет, видели и знаете меня разной. В разных образах и состояниях.

И принимаете меня разной. Благодарю каждого из вас за ту любовь, тепло и поддержку, которые вы мне дарите", - выразила она свою признательность пользователям соцсети.

"Шикарная Майя", "Вам все идет, Майя ханым", "И как госпожа, и как домохозяйка. Все шикарно", "Вы реально многосторонняя и я поражаюсь, как все успеваете и еще при этом следите за собой и каждый день растете во всех направлениях", - восхитились ею в Сети.