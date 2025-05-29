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"Богиня": украсившая обложку глянца Жизель Бюндхен вдохновила фанатов чувственными фото

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Жизель Бюндхен
Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/gisele

44-летняя бразильская супермодель Жизель Бюндхен украсила обложку глянца. Ее чувственная фотосессия свела с ума фанатов в Instagram, где Жизель разместила снимки, передает NUR.KZ.

Жизль поблагодарила журнал Vogue France за приглашение принять участие в специальном выпуске о здоровье.

"Для меня хорошее самочувствие выходит далеко за рамки физического здоровья. Дело не только в том, что вы едите или как двигаетесь, но и в том, что вы чувствуете, думаете и как живете.

Это отражается в ваших мыслях, привычках, границах, которые вы соблюдаете, и внутреннем мире, который вы защищаете. Истинное здоровье - это когда вы принимаете, уважаете и питаете каждую частичку себя", - рассказала она.

На страничке журнала отмечено, что Жизель - муза здорового образа жизни, опередившая время.

"Она вступает в новую жизнь с грацией, дисциплиной и сияющей энергией. Она одновременно и икона, и женщина, глубоко укоренившаяся в своем времени", - гласит комментарий издания.

Фанаты остались в восторге от чувственных фото Жизель.

"Так красиво, спасибо за вдохновение", "Богиня", "Даже не могу объяснить, насколько ты прекрасна", "Единственная и неповторимая", - пишут ей в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2250294-boginya-ukrasivshaya-oblozhku-glyanca-zhizel-byundhen-vdohnovila-fanatov-chuvstvennymi-foto/