Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Танцующие Динара Сатжан и жена Турсынбека Кабатова зарядили Сеть позитивом (видео)

Опубликовано:

Молдир Муканова и Динара Сатжан
Молдир Муканова и Динара Сатжан. Кадр из видео: instagram.com/moldir.mt

Казахстанская телеведущая Динара Сатжан и супруга Турсынбека Кабатова Молдир в эффектных платьях весело станцевали под песню Шакиры. Ролик вызвал позитивные эмоции пользователей соцсети, передает NUR.KZ.

Динара Сатжан и Молдир Муканова стали ведущими финала конкурса "Алтын Ханым", организатором которого является известный казахстанский продюсер Баян Алагузова.

Перед торжественным мероприятием в гримерной комнате Динара и Молдир решили поднять настроение - они весело станцевали на камеру под песню Шакиры Waka Waka. На обеих были роскошные платья.

"Люблю свою работу и своих коллег", - написала Динара, которая немногим ранее уточнила, что Молдир впервые выступает в качестве ведущей вечера.

"Настоящие золотые девочки", "Две леди, от которых невозможно отвести взгляд, - красота, уверенность и стиль в одном кадре. Просто шикарные", "Красотки", "Красивые, счастливые, любимые", "Супер", - отреагировали в соцсети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2249757-tancuyushchie-dinara-satzhan-i-zhena-tursynbeka-kabatova-zaryadili-set-pozitivom-video/