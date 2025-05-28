Танцующие Динара Сатжан и жена Турсынбека Кабатова зарядили Сеть позитивом (видео)

Казахстанская телеведущая Динара Сатжан и супруга Турсынбека Кабатова Молдир в эффектных платьях весело станцевали под песню Шакиры. Ролик вызвал позитивные эмоции пользователей соцсети, передает NUR.KZ.

Динара Сатжан и Молдир Муканова стали ведущими финала конкурса "Алтын Ханым", организатором которого является известный казахстанский продюсер Баян Алагузова.

Перед торжественным мероприятием в гримерной комнате Динара и Молдир решили поднять настроение - они весело станцевали на камеру под песню Шакиры Waka Waka. На обеих были роскошные платья.

"Люблю свою работу и своих коллег", - написала Динара, которая немногим ранее уточнила, что Молдир впервые выступает в качестве ведущей вечера.

"Настоящие золотые девочки", "Две леди, от которых невозможно отвести взгляд, - красота, уверенность и стиль в одном кадре. Просто шикарные", "Красотки", "Красивые, счастливые, любимые", "Супер", - отреагировали в соцсети.