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"Ну что за женщина!": Назым Абильдина покрасовалась в платье с открытыми плечами

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Назым Абильдина
Назым Абильдина. Фото: instagram.com/nazym_abildina

Казахстанская певица, актриса и телеведущая Назым Абильдина показалась в эффектном ярком платье с открытыми плечами и услышала комплименты в соцсети, передает NUR.KZ.

Красное платье в пол с воздушной юбкой и рукавами, открытые плечи и золотистый венок на голове - сценический образ Назым Абильдиной получился очень выразительным. Артистка подчеркнула свою красоту вечерним макияжем и красиво уложила волосы.

Жаркынай Ханайым, Айша Байбосынова и другие представили отечественного шоу-бизнеса восхитились ее образом.

"Красота", "Ну что за женщина!", "Какая ты шикарная", "Вау, лучшая", - гласят комментарии.

А некоторые посчитали, что Назым в "интересном" положении.

"Кажется, вы беременны", "Так и знала, что пропали из-за причины. Поздравляю", "Мои поздравления", - высказали свои предположения фанаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2249664-nu-chto-za-zhenshchina-nazym-abildina-pokrasovalas-v-plate-s-otkrytymi-plechami/