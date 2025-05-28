"Ну что за женщина!": Назым Абильдина покрасовалась в платье с открытыми плечами

Казахстанская певица, актриса и телеведущая Назым Абильдина показалась в эффектном ярком платье с открытыми плечами и услышала комплименты в соцсети, передает NUR.KZ.

Красное платье в пол с воздушной юбкой и рукавами, открытые плечи и золотистый венок на голове - сценический образ Назым Абильдиной получился очень выразительным. Артистка подчеркнула свою красоту вечерним макияжем и красиво уложила волосы.

Жаркынай Ханайым, Айша Байбосынова и другие представили отечественного шоу-бизнеса восхитились ее образом.

"Красота", "Ну что за женщина!", "Какая ты шикарная", "Вау, лучшая", - гласят комментарии.

А некоторые посчитали, что Назым в "интересном" положении.

"Кажется, вы беременны", "Так и знала, что пропали из-за причины. Поздравляю", "Мои поздравления", - высказали свои предположения фанаты.