Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Красивые, стильные, влюбленные": Джуринская и Хизметов появились в креативных образах

Опубликовано:

Данияр Хизметов и Жания Джуринская
Данияр Хизметов и Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Казахстанские актеры, супруги Жания Джуринская и Данияр Хизметов появились на одном из мероприятий в ярких образах героев фильма "Стиляги". В соцсети оценили их выход, передает NUR.KZ.

Видео Жания разместила в своем Instagram. В таких образах Жания и Данияр появились на дне рождения подруги.

"В стиле "Стиляг", - отмечено под постом.

Для креативного образа актриса выбрала платье лимонного цвета, черные туфельки, а на шею повязала красный платочек в горошек.

Из аксессуаров на ней солнцезащитные очки в красной оправе и розовые серьги. Завершила образ прическа, которая оказалась к лицу молодой маме.

Данияр был в ярко-оранжевой рубашке, синих брюках. Желтые подтяжки и голубой галстук с подсолнухами дополнили яркий и креативный аутфит.

"Классные", "Сердечки, обожаю вас", "Вау, такие красивые, стильные, влюбленные и даже сексуальные", "Такая красивая пара", "Будьте счастливы", - высказались подписчики.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2249640-krasivye-stilnye-vlyublennye-dzhurinskaya-i-hizmetov-poyavilis-v-kreativnyh-obrazah/