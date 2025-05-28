"Красивые, стильные, влюбленные": Джуринская и Хизметов появились в креативных образах

Казахстанские актеры, супруги Жания Джуринская и Данияр Хизметов появились на одном из мероприятий в ярких образах героев фильма "Стиляги". В соцсети оценили их выход, передает NUR.KZ.

Видео Жания разместила в своем Instagram. В таких образах Жания и Данияр появились на дне рождения подруги.

"В стиле "Стиляг", - отмечено под постом.

Для креативного образа актриса выбрала платье лимонного цвета, черные туфельки, а на шею повязала красный платочек в горошек.

Из аксессуаров на ней солнцезащитные очки в красной оправе и розовые серьги. Завершила образ прическа, которая оказалась к лицу молодой маме.

Данияр был в ярко-оранжевой рубашке, синих брюках. Желтые подтяжки и голубой галстук с подсолнухами дополнили яркий и креативный аутфит.

"Классные", "Сердечки, обожаю вас", "Вау, такие красивые, стильные, влюбленные и даже сексуальные", "Такая красивая пара", "Будьте счастливы", - высказались подписчики.