"Королева вернулась": побывавшая в Каннах Айшвария Рай показала фото в роскошном платье

Одна из самых красивых женщин мира, индийская актриса Айшвария Рай показала фотографии, которые были сняты в Каннах. Поклонники оценили ее образ, передает NUR.KZ.

Новыми фото 51-летняя Айшвария поделилась в Instagram. Обладательница титула " Мисс мира-1994" выбрала для выхода в свет черное сияющее, приталенное платье в пол и светлую накидку.

Волосы Айшварии были уложены в мягкие локоны, а красная помада стала ярким акцентом ее макияжа. Зеленоглазая красавица собрала комплименты в соцсети.

"Вы настоящая легенда, всегда и навсегда. Надеюсь снова увидеть вас в следующем году, не забывайте общаться с нами в Instagram", "Королева вернулась", "Безграничная красота", "Продолжай сиять", "Великолепная", "Потрясающая", - похвалили ее фанаты.