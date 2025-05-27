Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Королева вернулась": побывавшая в Каннах Айшвария Рай показала фото в роскошном платье

Опубликовано:

Айшвария Рай
Айшвария Рай. Фото: instagram.com/aishwaryaraibachchan_arb

Одна из самых красивых женщин мира, индийская актриса Айшвария Рай показала фотографии, которые были сняты в Каннах. Поклонники оценили ее образ, передает NUR.KZ.

Новыми фото 51-летняя Айшвария поделилась в Instagram. Обладательница титула " Мисс мира-1994" выбрала для выхода в свет черное сияющее, приталенное платье в пол и светлую накидку.

Волосы Айшварии были уложены в мягкие локоны, а красная помада стала ярким акцентом ее макияжа. Зеленоглазая красавица собрала комплименты в соцсети.

"Вы настоящая легенда, всегда и навсегда. Надеюсь снова увидеть вас в следующем году, не забывайте общаться с нами в Instagram", "Королева вернулась", "Безграничная красота", "Продолжай сиять", "Великолепная", "Потрясающая", - похвалили ее фанаты.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2249397-koroleva-vernulas-pobyvavshaya-v-kannah-ayshvariya-ray-pokazala-foto-v-roskoshnom-plate/