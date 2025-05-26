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"Роскошная женщина": Вера Брежнева покрасовалась в оригинальном платье в Каннах

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Вера Брежнева
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa

43-летняя украинская исполнительница Вера Брежнева, экс-солистка "ВИА Гры", появилась в роскошном платье на закрытии 78-го Каннского кинофестиваля, передает NUR.KZ.

Свой образ вера показала на страничке в Instagram. Брежнева покрасовалась на фото в роскошном вечернем платье, которое прекрасно подчеркнуло ее фигуру.

Оригинальный дизайн платья, черный длинный шлейф, сдержанный макияж, распущенные волосы - все это вкупе создало элегантный и незабываемый образ для светского мероприятия.

"Сияющая", - написала Вера.

"Бесподобна", "Как вы прекрасны", "Самая красивая и роскошная! Со своим внутренним теплым светом", "Бог мой, как красиво! Вера, жги! Ты лучшая!", "Такая шикарная девочка", "Роскошная женщина, красота внутри и внешне", "Восторг", "Звездочка", - отметили в соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2249055-roskoshnaya-zhenshchina-vera-brezhneva-pokrasovalas-v-originalnom-plate-v-kannah/