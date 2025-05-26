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Жания Джуринская в платье с глубоким декольте очаровала фанатов и рассердила моралистов

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Жания Джуринская
Жания Джуринская. Фото : instagram.com/djurinskaya

Казахстанская актриса Жания Джуринская, звезда фильма "Розыгрыш по-казахски", появилась в платье с экстремально глубоким декольте - пользователи соцсети оценили ее образ, передает NUR.KZ.

На снимках актриса появилась в черном длинном сияющем платье с глубоким декольте и вырезами по бокам. Роскошный наряд и стройная фигура Жании Джуринской очаровали пользователей соцсети.

"Пройдет год после родов и ты снова засияешь", - отметила Жания под фото.

"Очень красиво и гармонично", "Шикарная", "Я ослеплен", "Тропикана-женщина", "Огонь", "Где такое платье купить?", "Роскошная", ""Вы тут прям Анджелина Джоли", - отметили в Сети.

Не остались в стороне и "уятмены".

"Полуголой не снимайся", "Вот это "уят", груди напоказ. Что с нами происходит?", "Нет стыда", - высказались комментаторы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2248860-zhaniya-dzhurinskaya-v-plate-s-glubokim-dekolte-ocharovala-fanatov-i-rasserdila-moralistov/