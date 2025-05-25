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Белла Хадид показала домашнее фото в трусах

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Белла Хадид
Белла Хадид . Фото: Getty Images/Andreas Rentz / Staff

Американская супермодель Белла Хадид опубликовала в соцсети откровенное фото, на котором предстала перед подписчиками в домашнем образе в трусах, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Instagram-аккаунте модели. Среди серии снимков, отмечающих различные события - выход в вечернем платье, тренировку в спортзале, выход на красную дорожку, - есть и "домашний" образ Беллы Хадид.

Супермодель сидит на стуле, закинув одну ногу в красной балетке на столик. На ней завязанная узлом на животе белая футболка и трусы с красным кантом. Также Хадид надела для фото солнцезащитные очки.

Подписчики в комментариях восхищаются образами модели, оставляя эмодзи сердечек и огоньков.

По информации на сайте IMDb, Изабелла (Белла) Хайрия Хадид родилась 9 октября 1996 года в Вашингтоне.

Выросла в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в семье предпринимателя Мохамеда Хадида и бывшей модели Йоланды Хадид. Ее мать - американка голландского происхождения, а отец - американец палестинского происхождения.

У Хадид есть два родных брата: старшая сестра по имени Джиджи, которая также является моделью, и младший брат Анвар. По отцовской линии у нее есть две старшие сводные сестры - Мариэль и Алана.

Заниматься моделингом девушка начала с 16 лет.

В 2016 году Белла уже принимала участие в показах модного дома Chanel вместе с сестрой Джиджи и Кендалл Дженнер, стала лицом брендов Calvin Klein, Moschino, DKNY, Nike.

Кроме того, она победила в номинации "Модель года" на First Annual Fashion Los Angeles Awards и была признана моделью 2016 года по версии более 250 экспертов моды на влиятельном портале Models.com и вошла в список 50 лучших моделей мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2248173-bella-hadid-pokazala-domashnee-foto-v-trusah/