"Нельзя быть такой красивой": модель с казахскими корнями поделилась фото из Франции

28-летняя российская модель и инстадива Диана Коркунова с казахскими корнями попозировала на новых фото в роскошном вечернем платье с открытыми плечами, передает NUR.KZ.

Диана появилась в шикарном белом платье с открытыми плечами и длинным шлейфом. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру и сделал акцент на зоне декольте.

Девушка выбрала неброский макияж и распустила длинные волосы. Из украшений на ней были серьги, часы и кольцо.

"Спасибо Каннам за эти прекрасные дни", - отметила Диана.

Пользователи соцсети не поскупились на лестные отзывы в ее адрес.

"Девочка! Ты выглядишь потрясающе", "Нельзя быть такой красивой", "Великолепно!", "Королева", "ВИП-казашка", "Принцесса", "Шикарная", "Роскошная какая", "Горячая женщина", - гласят комментарии под постом.