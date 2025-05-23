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"Нельзя быть такой красивой": модель с казахскими корнями поделилась фото из Франции

Опубликовано:

Диана Коркунова
Диана Коркунова. Фото: instagram.com/diana_korkunova

28-летняя российская модель и инстадива Диана Коркунова с казахскими корнями попозировала на новых фото в роскошном вечернем платье с открытыми плечами, передает NUR.KZ.

Диана появилась в шикарном белом платье с открытыми плечами и длинным шлейфом. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру и сделал акцент на зоне декольте.

Девушка выбрала неброский макияж и распустила длинные волосы. Из украшений на ней были серьги, часы и кольцо.

"Спасибо Каннам за эти прекрасные дни", - отметила Диана.

Пользователи соцсети не поскупились на лестные отзывы в ее адрес.

"Девочка! Ты выглядишь потрясающе", "Нельзя быть такой красивой", "Великолепно!", "Королева", "ВИП-казашка", "Принцесса", "Шикарная", "Роскошная какая", "Горячая женщина", - гласят комментарии под постом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2248089-nelzya-byt-takoy-krasivoy-model-s-kazahskimi-kornyami-podelilas-foto-iz-francii/