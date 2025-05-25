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Парик и кружева: 57-летняя Николь Кидман устроила жаркую фотосессию для глянца

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Николь Кидман
Николь Кидман. Фото: instagram.com/allure

Известная голливудская актриса Николь Кидман стала лицом нового выпуска журнала Allure, издание поделилось кадрами фотосессии в своем профиле в Instagram, передает NUR.KZ.

57-летняя Николь Кидман позировала для обложки журнала в черном топе-бандо и брюках. Образ дополнил рыжий парик.

"Откройте новые стороны Кидман, которые она никогда не показывала", - указали авторы журнала под публикацией.

Также актриса сфотографировалась в платье цвета фуксия, которое подчеркнуло красивые ноги знаменитости.

Еще Кидман позировала перед камерой в полупрозрачном наряде с кружевами.

"Ей идет этот цвет волос", "Икона", "Отличное сочетание цветов", "Она такая горячая здесь", "Рыжей Николь намного лучше", - писали фанаты.

По информации IMDb, Николь Кидман родилась в Гонолулу (Гавайи), когда ее австралийские родители находились там по образовательным визам. Выросла актриса в Австралии.

Кидман увлекалась балетом, но после окончательно выбрала актерское искусство. Она регулярно работала в театре Philip Street Theater, а в 16 лет начала сниматься в кино.

Карьеру киноактрисы Кидман начала в Австралии, а с помощью американского агента она дебютировала в США в фильме "На море" с Сэмом Ниллом.

Карьера в Голливуде оказалась очень успешной: ей удалось поработать с именитыми режиссерами. Актрису несколько раз номинировали на премию "Оскар", которую она получила в 2003 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2248041-parik-i-kruzheva-57-letnyaya-nikol-kidman-ustroila-zharkuyu-fotosessiyu-dlya-glyanca/